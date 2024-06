En direct

19:28 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes à Prades ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 4,37% à Prades, contre 15,66% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Prades, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,23% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,78% pour Yannick Jadot, 3,63% pour Fabien Roussel et 1,09% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Prades lors des européennes ? À Prades, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 33,15% au terme du vote européen et Marine Le Pen 30,59% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Des tendances à prendre en compte Marine Le Pen a engrangé les votes à Prades au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 30,59% des voix au premier tour. Pour le deuxième tour, c'est également elle qui l'emportait avec 56,82%, devant Emmanuel Macron à 43,18%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 19,85% des votes sur place, contre 24,23% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,66%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Prades en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble aussi indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Prades, à 33,15%, soit 182 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 15,66% et François-Xavier Bellamy à 9,11%.

11:45 - Prades : élections européennes et dynamiques démographiques À Prades, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec une densité de population de 129 hab/km² et un taux de chômage de 14,0%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (27,83%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 557 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,86%) et le nombre de résidences HLM (1,73% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 16,23%, comme à Prades, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Prades : un regard approfondi Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Lors des élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 42,74% dans la commune de Prades. L'abstention était de 50,89% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Prades : scrutin en cours L'un des critères clés de ces élections européennes sera indiscutablement le taux de participation à Prades. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 21,37% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 17,66% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?