Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Mercuer. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Mercuer ?

Dans les isoloirs de Mercuer, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 21,69%, la candidate de l'extrême droite était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,34% et 23,72% des bulletins exprimés. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,95% contre 57,05%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 11,46%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 31,56% des voix. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.