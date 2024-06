Résultat des européennes à Précy-sur-Oise : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Avantage Hayer à Précy-sur-Oise ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Précy-sur-Oise lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,54%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 29,11%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 48,1% contre 51,9%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 28,7% au premier tour, contre 29,60% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat laborieux n'empêchera pas le RN de l'emporter au second tour avec 28,7%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Précy-sur-Oise il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans à Précy-sur-Oise, avec 26,7% des voix (322 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 23,13% et la liste Yannick Jadot avec 13,18%.

11:45 - Précy-sur-Oise : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Comment la population de Précy-sur-Oise peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 334 hab par km² et 47,33% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 8,26% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,29%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 121 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,38%) et le nombre de résidences HLM (9,67% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Précy-sur-Oise mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,34% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Précy-sur-Oise Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 1 248 personnes en capacité de voter à Précy-sur-Oise avaient pris part au scrutin (soit 49,82%). Le taux de participation était de 43,19% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Précy-sur-Oise pour les européennes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Précy-sur-Oise. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple capable de pousser les habitants de Précy-sur-Oise à s'intéresser plus fortement du scrutin. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,52% dans la localité, à comparer avec une participation de 77,23% au second tour, ce qui représentait 1 896 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,61% au premier tour et seulement 45,39% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Précy-sur-Oise ?