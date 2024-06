Résultat des européennes à Prée-d'Anjou : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 31,67% à Prée-d'Anjou, contre 4,99% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Prée-d'Anjou, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,01% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Prée-d'Anjou, entre les 31,67% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 49,8% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Prée-d'Anjou ? Le score du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces élections localement, comme au niveau national. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Prée-d'Anjou semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Prée-d'Anjou C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Prée-d'Anjou lors du premier tour de la présidentielle, avec 49,8%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 16,2%. Et elle échouait aussi au second tour avec 30,45% contre 69,55%. Le RN n'a pas plus convaincu à Prée-d'Anjou quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 13,83% au premier tour, contre 28,40% pour le binôme Divers centre. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de suffrages, avec 65,97% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Prée-d'Anjou Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Le podium des précédentes européennes à Prée-d'Anjou était composé de la liste de François-Xavier Bellamy avec 14,96% des votes, troisième, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 16,21% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 31,67%, en tête ici même.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Prée-d'Anjou Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Prée-d'Anjou, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 12,26% d'agriculteurs pour 1 380 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 72 entreprises, Prée-d'Anjou se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,13 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 28,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 53,73% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 642,19 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Prée-d'Anjou, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Participation aux européennes à Prée-d'Anjou : les chiffres clés Comment ont voté les habitants de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 447 personnes en âge de voter à Prée-d'Anjou, 44,04% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 41,78% il y a 10 ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Prée-d'Anjou, 76,11% des habitants avaient participé.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Prée-d'Anjou : l'abstention en question À Prée-d'Anjou, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 953 personnes en âge de voter au sein de la ville, 17,52% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 17,63% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les tarifs du quotidien seraient de nature à ramener les citoyens de Prée-d'Anjou dans les isoloirs.