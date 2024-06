En direct

19:31 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 13,06% à Preignan, contre 22,24% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les études sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Preignan, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,45% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Preignan, entre les 22,24% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 37,77% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Preignan, un favori aux européennes ? Le nombre de votes en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces européennes 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. À Preignan, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 19,59% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 19,68% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que dessinent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Preignan plutôt pour Macron à la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 29,38% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,95% qui formaient le duo de tête au premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Preignan. Marine Le Pen ne récoltait que 19,68%. Le second tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron l'emportant avec 62,23% contre 37,77% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 15,11%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 37,77% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - À Preignan, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste RN avait réuni 19,59% des suffrages. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 22,24%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Preignan Quel impact auront les électeurs de Preignan sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 7,14% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 46,23% de population active et une densité de population de 120 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (8,95%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 523 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,18%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,98%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Preignan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,9% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Preignan ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, l'abstention aux européennes représentait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédents scrutins européens. En 2019, lors des européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 39,59% au niveau de Preignan (Gers). L'abstention était de 46,95% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Preignan : que retenir des précédentes élections ? L'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement la participation à Preignan. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 890 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 14,83% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 16,18% au second tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,5% au premier tour. Au deuxième tour, 42,79% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français est capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Preignan .