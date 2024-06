Résultat des européennes à Prunay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui vont désigner les supporters de la Nupes à Prunay ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait obtenu 3,07% à Prunay, contre 21,51% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés à Prunay, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,41% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella donnent de l'espoir à Prunay Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera l'enseignement majeur localement pour ces élections européennes 2024. Si en France entière, les sondeurs annoncent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 38% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Prunay C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Prunay lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,58%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 30,03%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 40,1% contre 59,9%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 29,02% au premier tour, contre 40,00% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Prunay, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les européennes à l'époque. L'extrême droite séduisait 28,37% des votes, contre Nathalie Loiseau à 21,51% et Yannick Jadot à 13%.

11:45 - Prunay : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Prunay, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 027 habitants répartis dans 421 logements, cette localité présente une densité de 56 habitants par km². L'existence de 73 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (94,54 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,91% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 46,27% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 148,96 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Prunay, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Prunay : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? L'observation des résultats des élections passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 56,44% au niveau de Prunay, contre un taux de participation de 43,62% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Prunay, 74,97% des habitants avaient voté.

09:30 - Abstention à Prunay : les leçons des précédentes élections À Prunay, le taux de participation sera l'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,1% au premier tour et seulement 50,54% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 825 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 23,76% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,98% au second tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.