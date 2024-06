Résultat des européennes à Pulversheim : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Pulversheim : un éclairage démographique

Dans les rues de Pulversheim, le scrutin est en cours. Avec ses 3 080 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 198 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 34 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,99 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,67% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 627 €/an, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. Pulversheim manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.