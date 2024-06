En direct

19:08 - À Wittenheim, le résultat de la Nupes aux dernières législatives scruté Une autre question qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 23,53% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 5,78% à Wittenheim, contre 14,64% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (5,55% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,74% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,69% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Wittenheim ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces européennes 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Wittenheim fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,58% lors du vote européen et Marine Le Pen 34,24% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Quelques tendances de 2022 à analyser pour les européennes Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un élément clé au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un bon résultat pour le Rassemblement national à Wittenheim. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 33,13% au premier round et surtout 54,87% au deuxième, le portant au sommet à l'échelon communal (Wittenheim n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,24% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,93% et Emmanuel Macron troisième avec 19,24%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,08%, devant Emmanuel Macron à 43,92%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Wittenheim, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, avec 37,58% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,64% et Yannick Jadot à 10,74%. C'étaient alors 1599 votants qui l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Wittenheim : ce qu'il faut retenir A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Wittenheim regorge de diversité et d'activités. Avec ses 15 262 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 869 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,89 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Wittenheim accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 357 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 42,2% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 531,10 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour résumer, Wittenheim incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Wittenheim : la mobilisation des habitants aux européennes Y aura-t-il une hausse de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 56,87% des inscrits sur les listes électorales de Wittenheim (Haut-Rhin) avaient boudé les urnes. L'abstention était de 63,99% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Wittenheim sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Wittenheim ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,74% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 30,95% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation, cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment susceptibles d'inciter les habitants de Wittenheim (68270) à s'intéresser plus fortement du scrutin.