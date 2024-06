Résultat des européennes à Pusey : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel score pour la liste Rassemblement national à Pusey ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Pusey. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à 42% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Pusey penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un beau résultat pour le RN à Pusey. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 31,90% au 1er round avant un formidable 55,37% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,36% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,19%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 53,5%, devant Emmanuel Macron à 46,5%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Pusey Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Ladite liste glanait 32,45% des suffrages, soit 208 voix, face à Nathalie Loiseau à 18,56% et Yannick Jadot à 12,32%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Pusey Quel portrait faire de Pusey, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 652 logements pour 1 443 habitants, la densité de la ville est de 184 habitants/km². Ses 121 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 446 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (88,8 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 35,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,78% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 273,32 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pusey manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Pusey L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Au moment des élections européennes de 2019, 681 personnes habilitées à participer à une élection à Pusey avaient pris part à l'élection (soit 61,46%). La participation était de 53,53% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une amélioration de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Au niveau national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Pusey, 58,86% des votants avaient voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Pusey ? À Pusey, l'une des clés de ces européennes 2024 sera indéniablement l'abstention. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,57% dans la localité, à comparer avec une participation de 80,95% au premier tour, ce qui représentait 884 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?