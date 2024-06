En direct

19:22 - Les voix de la coalition de gauche très suivis En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 6,41% à Putanges-le-Lac, contre 22,61% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Putanges-le-Lac, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,16% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Putanges-le-Lac ? Le résultat du RN sera déterminant au niveau local pour ces européennes. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Putanges-le-Lac. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prédire 33% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Putanges-le-Lac penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Putanges-le-Lac avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,09%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 28,52% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,08% contre 54,92%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,28% au premier tour, contre 32,82% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Putanges-le-Lac, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 à Putanges-le-Lac Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Putanges-le-Lac, à 23,54%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 22,61% et Yannick Jadot à 11,42%.

11:45 - Putanges-le-Lac et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quelle influence les électeurs de Putanges-le-Lac exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 11,54% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 216 hab par km² et 40,7% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (36,68%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 788 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,0%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,85%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,62%, comme à Putanges-le-Lac, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Putanges-le-Lac : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 931 personnes en capacité de participer à une élection à Putanges-le-Lac s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 58,22%). Le taux de participation était de 51,21% en 2014.

09:30 - Participation à Putanges-le-Lac : que retenir des précédentes élections ? La participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Putanges-le-Lac. L'inflation pourrait en effet nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Putanges-le-Lac. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 72,49% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 71,85% au premier tour, c'est-à-dire 1 159 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.