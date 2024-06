Résultat des européennes à Puttelange-aux-Lacs : l'élection 2024 en direct

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un très bon résultat pour le Rassemblement national à Puttelange-aux-Lacs. Ce dernier avait fini en tête dans la ville avec 38,96% au 1er tour avant un formidable 57,27% au second (Puttelange-aux-Lacs ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,28% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,01%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 61,26%, devant Emmanuel Macron à 38,74%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Puttelange-aux-Lacs

Quel impact auront les électeurs de Puttelange-aux-Lacs sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,04% et une densité de population de 182 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (73,66%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 773 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,28% et d'une population étrangère de 8,50% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Puttelange-aux-Lacs mettent en relief une diversité de qualifications, avec 41,08% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.