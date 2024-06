En direct

19:34 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Rémering-lès-Puttelange, qui va bénéficier du vote Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 5,2% à Rémering-lès-Puttelange, contre 20,3% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Rémering-lès-Puttelange, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,89% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - À Rémering-lès-Puttelange, une liste RN favorite ? Législatives mises de côté, la progression du RN semble déjà puissante à Rémering-lès-Puttelange entre Jordan Bardella en 2019 (35,64%) et Marine Le Pen en 2022 (39,31% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points comparé à 2019 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 45% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage RN à Rémering-lès-Puttelange ? Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un puissant score pour le RN à Rémering-lès-Puttelange. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la ville avec 28,43% au premier tour avant un formidable 51,59% au 2e, lui assurant d'être au sommet à l'échelon communal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,31% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,08%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 60,53%, devant Emmanuel Macron à 39,47%.

12:45 - À Rémering-lès-Puttelange, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours sensé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite présentée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Rémering-lès-Puttelange, avec 35,64% des votes, soit 144 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 20,3% et François-Xavier Bellamy avec 7,18%.

11:45 - Démographie et politique à Rémering-lès-Puttelange, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Rémering-lès-Puttelange comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 017 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 38 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 29 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,42 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 32,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 183,24 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Rémering-lès-Puttelange incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Rémering-lès-Puttelange : retour sur la participation aux dernières européennes Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Afin de comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Lors des européennes 2019, parmi les 418 personnes en âge de voter à Rémering-lès-Puttelange, 51,9% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 61,71% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Rémering-lès-Puttelange : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Rémering-lès-Puttelange, l'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 35,02% au premier tour. Au deuxième tour, 38,52% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Rémering-lès-Puttelange pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 70,13% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 73,05% au deuxième tour, soit 683 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.