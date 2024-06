Résultat des européennes à Puttelange-lès-Thionville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Puttelange-lès-Thionville pour ces européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 4,75% à Puttelange-lès-Thionville, contre 24,37% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Puttelange-lès-Thionville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,07% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Puttelange-lès-Thionville pour les européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. La liste Rassemblement national pourrait se stabiliser à 30% à Puttelange-lès-Thionville si la situation prédite par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Avantage Hayer à Puttelange-lès-Thionville ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Puttelange-lès-Thionville lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,96%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,11%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,89% contre 57,11%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 26,89% au premier tour, contre 29,83% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Regarder en arrière peut toujours sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste de Bardella terminant à la deuxième place à 18,04% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 24,37%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Puttelange-lès-Thionville Dans les rues de Puttelange-lès-Thionville, les élections sont en cours. Avec ses 1 017 habitants, ce village cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 27 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 454 foyers fiscaux. Dans le village, 36 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 14,67 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Puttelange-lès-Thionville incarne une communauté diversifiée, avec ses 180 résidents étrangers, soit 17,72% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 48,45% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 565,66 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. En résumé, Puttelange-lès-Thionville incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Puttelange-lès-Thionville, quelle participation aux européennes ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? A l'occasion des européennes 2019, sur les 326 inscrits sur les listes électorales à Puttelange-lès-Thionville, 51,26% étaient allés voter, contre une participation de 35,64% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Puttelange-lès-Thionville, 78,24% des électeurs avaient voté.

09:30 - Abstention à Puttelange-lès-Thionville : que retenir des précédentes élections ? À Puttelange-lès-Thionville, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 61,13% au premier tour et seulement 63,32% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Puttelange-lès-Thionville ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, 22,41% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 26,96% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.