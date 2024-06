En direct

19:34 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Rodemack ? Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 34,46% à Rodemack, contre 7,21% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Rodemack, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,02% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Rodemack, entre les 34,46% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,32% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 46,55% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le RN à Rodemack lors des européennes ? En sautant les législatives, la progression du RN est déjà solide à Rodemack entre Jordan Bardella en 2019 (10,59%) et Marine Le Pen en 2022 (16,47% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2022 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les électeurs de Rodemack penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Rodemack lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,32%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 16,47%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 28,68% contre 71,32%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 10,49% au premier tour, contre 46,55% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Rodemack, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le podium des dernières européennes à Rodemack plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 34,46% des suffrages exprimés, devançant la liste de Yannick Jadot avec 19,59% et Jordan Bardella avec 10,59%.

11:45 - Élections européennes à Rodemack : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population de Rodemack exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 6,38% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 49,66% de population active et une densité de population de 117 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (85,25%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 400 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,99% et d'une population étrangère de 7,82% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (49,63%), témoigne d'une population instruite à Rodemack, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Rodemack : les enseignements Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents scrutins européens. A l'occasion des précédentes élections européennes, 46,41% des électeurs de Rodemack (Moselle) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 55,3% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Rodemack : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Rodemack, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient en effet nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Rodemack. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 76,19% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 77,45% au second tour, soit 687 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,69% au premier tour et seulement 44,47% au second tour.