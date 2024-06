Résultat des européennes à Québriac : l'élection 2024 en direct

Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait atteint 23,53% à Québriac, contre 9,35% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Québriac, le binôme Nupes avait en effet enregistré 36,9% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,92% pour Yannick Jadot, 2,47% pour Fabien Roussel et 2,26% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste.

La liste de Jordan Bardella devrait se trouver pas loin de 30% à Québriac si la tendance anticipée par les sondeurs au niveau national s'applique localement. Le candidat est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est facile, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 20,78% contre 31,28% pour Emmanuel Macron et 21,09% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 66,18% contre 33,82% pour Le Pen au deuxième round sur place. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 16,54%, alors que les candidats Nupes rassembleront 36,90% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Québriac

À Québriac, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec une densité de population de 76 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,14%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (16,96%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 700 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,82%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,62%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Québriac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,98% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.