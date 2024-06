En direct

19:23 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Quelaines-Saint-Gault scrutés à gauche Une autre incertitude qui enveloppe ces européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 18,36% des bulletins dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 4,88% à Quelaines-Saint-Gault, contre 30,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 30,79% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 44,34% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,65% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Quelaines-Saint-Gault ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera la clé du scrutin au niveau local pour ces européennes 2024. Si on s'en tient à la progression du RN anticipée par les sondages au niveau national aujourd'hui, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier a toutes les chances de s'élever à environ 28% à Quelaines-Saint-Gault. Une projection qui semble coller avec les suffrages déjà gagnés par le mouvement dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 4 points qui peut encore grimper.

15:02 - Avantage Renaissance à Quelaines-Saint-Gault ? Quelaines-Saint-Gault avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,95%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 44,34% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 32,33% contre 67,67%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,32% au premier tour, contre 33,16% pour le binôme Divers centre. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - 30,79% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Quelaines-Saint-Gault Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme évident au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières élections européennes à Quelaines-Saint-Gault plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 30,79% des suffrages, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,9% et Yannick Jadot avec 10,67%.

11:45 - Élections à Quelaines-Saint-Gault : l'impact des caractéristiques démographiques À Quelaines-Saint-Gault, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,42% de plus de 60 ans. Avec ses 8,9% d'agriculteurs pour 2 133 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,05%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,47%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Quelaines-Saint-Gault mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,42% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Quelaines-Saint-Gault : retour sur la participation aux dernières européennes Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. A l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 52,32% des inscrits sur les listes électorales de Quelaines-Saint-Gault (Mayenne). L'abstention était de 59,58% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Quelaines-Saint-Gault À Quelaines-Saint-Gault, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera sans aucun doute la participation. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 21,05% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,94% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle serait susceptible d'impacter le taux de participation à Quelaines-Saint-Gault.