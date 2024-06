En direct

19:26 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des 13,7% de la Nupes à Quiévy ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 13,7% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,63% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,01% pour Yannick Jadot, 3,43% pour Fabien Roussel et 0,81% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 3,94% à Quiévy, contre 11,47% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Quiévy : 11,47% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 19,8% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 28,89% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Quiévy pour la liste Rassemblement national ? La part des électeurs du RN sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement européen à l'échelle locale, comme au niveau national. Si en France entière, les intentions de vote chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 60% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les dernières tendances à Quiévy Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin le plus récent fait figure d'évidence au moment des européennes. Même si ce passif ne peut anticiper avec certitude le résultat…Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Quiévy. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 44,09% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 60,98% au 2e sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 49,6% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,63%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 71,21%, devant Emmanuel Macron à 28,79%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Quiévy Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 46,4% des votes, soit 271 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 11,47% et Manon Aubry à 7,36%.

11:45 - Quiévy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Quiévy peut-elle affecter les résultats des européennes ? Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,49% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (20,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 550 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,00%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,03%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Quiévy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,68% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Quiévy Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des élections antérieures ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 634 personnes en âge de voter à Quiévy, 46,96% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 34,26% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Quiévy : l'abstention au cœur des préoccupations Le taux de participation sera immanquablement l'un des critères essentiels des européennes à Quiévy. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,86% au premier tour. Au second tour, 40,55% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,23% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 73,78% au premier tour, soit 1 010 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.