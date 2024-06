En direct

19:12 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Rabastens, qui va raffler les voix de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 7,03% à Rabastens, contre 20,46% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Rabastens, le binôme Nupes avait en effet cumulé 41,69% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (33,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,21% pour Yannick Jadot, 1,85% pour Fabien Roussel et 1,66% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Rabastens ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Rabastens fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,19% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,22% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Rabastens ? Avec 17,22%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Rabastens au premier tour de la présidentielle en 2022. La candidate était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 33,43% et 22,7% des voix. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 62,87% contre 37,13% pour Le Pen au second round sur place. Avec 15,19%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 41,69% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble toujours sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Lors des européennes il y a cinq ans, la liste Bardella obtenait 19,19% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 20,46%.

11:45 - Dynamique électorale à Rabastens : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Rabastens fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 775 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 528 entreprises, Rabastens se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,31 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 164 résidents étrangers, représentant 2,85% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,49%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2513,45 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Rabastens écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - À Rabastens, quelle abstention aux européennes ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections passées. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 39,71% au sein de Rabastens (Tarn), contre un taux d'abstention de 47,03% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Rabastens, 62,66% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Rabastens ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Rabastens ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,86% des votants de l'agglomération. La participation était de 76,42% au second tour, c'est-à-dire 3 530 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?