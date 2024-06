Résultat des européennes à Coufouleux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Coufouleux

Dans les rues de Coufouleux, le scrutin est en cours. Avec une population de 3 001 habitants répartis dans 1 275 logements, cette commune présente une densité de 102 habitants/km². Avec 273 entreprises, Coufouleux se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 33 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,6 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,84% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,62% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 475,50 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Coufouleux, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.