En direct

19:22 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 14,06% des suffrages dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,08% à Raillencourt-Sainte-Olle, contre 20,59% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Raillencourt-Sainte-Olle avant les européennes ? Le résultat de Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections des députés européens 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Les sondages dessinent une liste Jordan Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait le porter à 46% à Raillencourt-Sainte-Olle, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais Raillencourt-Sainte-Olle n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les derniers chiffres à Raillencourt-Sainte-Olle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un puissant score pour le RN à Raillencourt-Sainte-Olle. Ce dernier s'était hissé en tête dans la cité avec 28,46% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Union des Démocrates et des Indépendants sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,43% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,23% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,78%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,05%, devant Emmanuel Macron à 46,95%.

12:45 - À Raillencourt-Sainte-Olle, Jordan Bardella en tête il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière semble aussi une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Raillencourt-Sainte-Olle, avec 36,19%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 20,59% et Yannick Jadot à 6,73%.

11:45 - Analyse socio-économique de Raillencourt-Sainte-Olle : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Raillencourt-Sainte-Olle comme partout en France. Avec une population de 2 128 habitants répartis dans 1 037 logements, cette commune présente une densité de 322 habitants par km². Ses 139 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 668 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 13,5 % des résidents sont des enfants, et 8,45 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 37,3% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2167,06 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 16,15%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Raillencourt-Sainte-Olle, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Elections européennes à Raillencourt-Sainte-Olle : retour sur la participation électorale Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des élections passées. En 2019, pendant les européennes, 59,03% des électeurs de Raillencourt-Sainte-Olle avaient pris part au vote. La participation était de 43,87% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Raillencourt-Sainte-Olle À Raillencourt-Sainte-Olle, le taux d'abstention constituera un facteur essentiel des élections européennes. Les jeunes montrent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 714 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,95% étaient restés chez eux. L'abstention était de 20,42% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.