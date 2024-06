Résultat des européennes à Rainneville : l'élection 2024 en direct

17:23 - Les enseignements de 2022

Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un bon résultat pour le RN à Rainneville. Le parti était arrivé en tête dans la ville avec 31,90% au premier tour et surtout 52,16% au second (Rainneville n'ayant qu'une circonscription). Il a même réalisé plus de votes aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 28,71% au premier tour et 45,39% au second dans la commune.