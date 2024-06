Résultat des européennes à Rauzan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait atteint 16,59% à Rauzan, contre 6,64% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Rauzan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,59% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Rauzan, entre les 16,59% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,41% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,92% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Rauzan Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections du Parlement européen 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si on tient compte de la progression du RN anticipée par les instituts de sondages au niveau national aujourd'hui, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier devrait se situer à environ 36% à Rauzan. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages déjà grattés par le mouvement dans la commune ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Une petite avance pour le RN L'élection présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle glanait 32,13% au premier tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 21,13% et 20,41% des voix. Elle s'était aussi imposée au deuxième tour avec 54,35%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 28,88% des voix sur place, contre 29,59% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 53,37%, contre 46,63% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 26,55% des voix s'étaient portées vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 16,59% et Yannick Jadot à 11,73%. Le RN réunissait ainsi pas moins de 120 votants de Rauzan.

11:45 - Comment la composition démographique de Rauzan façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Rauzan comme dans toute la France. Avec ses 1 249 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 133 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 355 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 27 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,93 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,94% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 33,8% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 275,39 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Rauzan, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Rauzan : ce qu'il faut savoir Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Rauzan, 72,64% des électeurs n'avaient pas participé. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 1 275 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 48,56% au niveau de Rauzan. Le taux d'abstention était de 54,13% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Rauzan pour les élections européennes À Rauzan, l'une des clés de ces européennes sera sans nul doute l'abstention. Les habitants des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,86% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une participation de 74,7% au deuxième tour, ce qui représentait 685 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.