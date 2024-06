En direct

19:34 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Ravenel ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,09% des voix dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 6,83% à Ravenel, contre 9,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de droite à Ravenel ? Le nombre de bulletins du RN sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. À Ravenel, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 40,53% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 37,99% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits de Ravenel plutôt pour Le Pen à la présidentielle La commune de Ravenel s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022. La cheffe de file du parti d'extrême droite l'emportait avec 37,99% au 1er round. Rebelotte au 2e tour devant Emmanuel Macron avec 62,75%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 28,64% des voix sur place, contre 33,25% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (53,06%).

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté les européennes à l'époque. Ladite liste avait séduit 40,53% des votes, soit 184 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 9,25% et Raphaël Glucksmann à 6,83%.

11:45 - Ravenel : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Ravenel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 490 logements pour 1 054 habitants, la densité de la commune est de 97 habitants/km². Avec 40 entreprises, Ravenel est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (85,92 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,24% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 316,03 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ravenel incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - À Ravenel, quelle participation aux élections européennes ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Pendant les européennes 2019, sur les 485 inscrits sur les listes électorales à Ravenel, 57,19% avaient pris part à l'élection. La participation était de 44,86% en 2014. Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Ravenel ? À Ravenel, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,39% au premier tour et seulement 52,48% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,76% dans la ville. Le taux d'abstention était de 19,23% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.