Résultat des européennes à Recy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Recy ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était arrogé 6,12% à Recy, contre 22,59% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Recy, le binôme Nupes avait en effet glané 19,13% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Recy avant les européennes Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. À Recy, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,47% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 27,3% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de Recy plutôt favorables à Macron il y a deux ans Recy avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,3%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 34,12% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,19% contre 54,81%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 29,16% au premier tour, contre 32,57% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de voix, avec 54,91% sur la seule circonscription couvrant Recy.

12:45 - À Recy, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Recy, avec 28,47%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 22,59% et François-Xavier Bellamy à 10,59%.

11:45 - Recy et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Recy, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 474 logements pour 1 060 habitants, la densité de la commune est de 72 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 40 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 569 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (8,86 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 49,06% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 54,38% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1035,46 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Recy affirme l'attachement des habitants aux idées de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Recy ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Recy, 69,89% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des précédentes élections ? Pendant les élections européennes 2019, 49,39% des personnes en capacité de participer à une élection à Recy avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 54,13% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Recy : les leçons des précédentes élections À Recy, l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,67% au premier tour. Au deuxième tour, 52,45% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Recy ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,97% dans la ville. La participation était de 78,65% au second tour, soit 711 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.