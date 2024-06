En direct

19:21 - À Réding, qui va faire main basse le vote Nupes ? Une autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 10,8% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 2,63% à Réding, contre 21,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Réding avant les européennes ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà puissante à Réding entre Jordan Bardella en 2019 (31,76%) et Marine Le Pen en 2022 (35,78% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Des indicateurs à retenir La ville de Réding avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle il y a deux ans puisque la figure du parti d'extrême droite prenait la tête avec 35,78% au 1er round. Au 2e tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 52,92%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 16,61% des votes sur place, contre 55,28% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (78,27%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste RN portée par Bardella qui avait remporté les européennes il y a cinq ans à Réding, avec 31,76% des suffrages exprimés (290 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,36% suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,73%.

11:45 - Comment la composition démographique de Réding façonne les résultats électoraux ? La démographie et la situation socio-économique de Réding façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 209 hab par km² et 45,46% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 9,66% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,73%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 876 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,96%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Réding mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,22% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Réding Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 49,74% des électeurs de Réding (Moselle) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 56,18% lors du scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Réding, 70,37% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Réding À Réding, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement la participation. L'inflation qui grève le budget des foyers français serait par exemple susceptible de faire augmenter le pourcentage de participation à Réding. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 76,78% au sein de la commune, contre un taux de participation de 78,39% au second tour, ce qui représentait 1 476 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.