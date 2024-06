Résultat des européennes à Reignac-sur-Indre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 3,84% à Reignac-sur-Indre, contre 21,11% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Reignac-sur-Indre, le binôme Nupes avait en effet glané 21,52% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Reignac-sur-Indre, un favori aux européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très analysé. À Reignac-sur-Indre, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,31% lors du vote européen et Marine Le Pen 22,53% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la présidentielle à Reignac-sur-Indre Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Reignac-sur-Indre avec 22,53% contre 36,95% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,89% contre 63,11%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 19,67% au premier tour, contre 28,69% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - 24,31% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Reignac-sur-Indre Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Reignac-sur-Indre, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, récoltant 24,31% des voix contre Nathalie Loiseau à 21,11% et Yannick Jadot à 13,22%. Ce qui correspond à 114 votes dans la localité.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Reignac-sur-Indre : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Reignac-sur-Indre, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 613 logements pour 1 313 habitants, la densité de la ville est de 52 hab/km². L'existence de 91 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 19,66 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 24,5 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 38,41% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 43,51% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 524,25 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Reignac-sur-Indre, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Reignac-sur-Indre, quelle abstention aux européennes ? L'analyse des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Lors des dernières élections européennes, 505 électeurs de Reignac-sur-Indre (Indre-et-Loire) avaient pris part au scrutin (soit 57,06%). Le taux de participation était de 49,08% il y a dix ans. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Reignac-sur-Indre L'un des facteurs décisifs des élections européennes sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Reignac-sur-Indre. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,79% au premier tour et seulement 48,56% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Reignac-sur-Indre ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 938 personnes en âge de voter dans la commune, 21,0% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,32% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.