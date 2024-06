En direct

19:27 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Reillanne pour ces européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 4,01% à Reillanne, contre 18,09% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Reillanne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 48,1% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Reillanne ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera une des clés pour ces élections européennes localement, comme dans le reste du pays. On remarque que Reillanne compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20,86% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,77% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Reillanne plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,77% contre 32,77% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,15% contre 53,85%. Le RN ne convainquait pas plus à Reillanne par la suite, lors des élections du Parlement, avec 18,16% au premier tour, contre 48,10% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui cumulera le plus de voix, avec 63,31% sur la seule circonscription couvrant Reillanne.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Reillanne il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement attirait 20,86% des voix, face à Nathalie Loiseau à 18,09% et Yannick Jadot à 16,57%.

11:45 - Reillanne : européennes et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Reillanne, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 713 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 180 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (68,41 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 34,08% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 32,53% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 408,99 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Reillanne démontre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Europe.

10:30 - Reillanne : étude du niveau d'abstention aux européennes L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 57,98% au niveau de Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence). La participation était de 55,67% il y a dix ans. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Election à Reillanne : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères importants de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux de participation à Reillanne. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 57,49% au premier tour et seulement 60,23% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 311 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,74% avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,99% au premier tour, soit 1 088 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.