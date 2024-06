En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 6,35% à Saint-Michel-l'Observatoire, contre 18,73% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son coup d'éclat lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Michel-l'Observatoire, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 41,93% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (32,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,57% pour Yannick Jadot, 2,72% pour Fabien Roussel et 1,61% pour Anne Hidalgo).

Le résultat en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Saint-Michel-l'Observatoire. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour prédire près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Michel-l'Observatoire

Dans la ville de Saint-Michel-l'Observatoire, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 19,41%, la patronne du RN était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 32,26% et 19,9% des voix. Le deuxième round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 57,1% contre 42,9% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 13,98%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 41,93% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.