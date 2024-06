En direct

19:24 - À Rémalard en Perche, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? L'union de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,52% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,13% à Rémalard en Perche, contre 20,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Rémalard en Perche : 20,75% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 31,42% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,5% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella convoités à Rémalard en Perche À Rémalard en Perche, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,38% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,53% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,53% contre 31,42% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,32% contre 54,68%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 20,33% au premier tour, contre 30,95% pour le binôme Les Républicains. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - À Rémalard en Perche, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble encore logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à Rémalard en Perche, avec 30,38% des bulletins dans l'urne, soit 243 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,75% et la liste Yannick Jadot avec 12,25%.

11:45 - Analyse socio-économique de Rémalard en Perche : perspectives électorales Dans la ville de Rémalard en Perche, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Dans la localité, 14,23% des résidents sont des enfants, et 12,75% de plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (41,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 790 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,73%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,79%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 16,83%, comme à Rémalard en Perche, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Rémalard en Perche : analyse du pourcentage d'abstention aux élections européennes Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50%. Au cours des élections précédentes, les 1 933 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de 2019, sur les 859 personnes en âge de voter à Rémalard en Perche, 56,25% étaient allées voter, contre un taux de participation de 51,54% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Rémalard en Perche Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Rémalard en Perche ? Les jeunes montrent généralement une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,72% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 81,66% au premier tour, ce qui représentait 1 109 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.