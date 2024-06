Résultat des européennes à Renaison : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les électeurs de Renaison plutôt pour Macron en 2022

Renaison avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,14%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 30,71% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,2% contre 56,8%. Le RN n'a pas plus convaincu à Renaison un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,22% au premier tour, contre 40,35% pour le binôme Les Républicains. Le second tour restera sur cette partition, laissant encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin.