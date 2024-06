Résultat des européennes à Renazé : l'élection 2024 en direct

11:45 - Renazé : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

La démographie et le profil socio-économique de Renazé façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 151 habitants par km² et un taux de chômage de 11,52%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1843,81 € par mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,95%) et le nombre de résidences HLM (6,91% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Renazé mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 51,67% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.