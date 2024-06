En direct

19:27 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Renwez ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était arrogé 4,12% à Renwez, contre 14,35% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent score lors des dernières législatives. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Renwez, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,41% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Renwez, entre les 14,35% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,18% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 9,48% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Renwez ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des européennes sera très observé. À Renwez, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 39,69% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 38,43% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits de Renwez penchaient pour Le Pen à la présidentielle La ville de Renwez avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite s'imposait avec 38,43% au premier tour. Rebelotte au second tour devant Macron avec 60,52%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 25,04% des voix sur place, contre 43,49% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (67,14%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Renwez Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était placée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin enregistrait 39,69% des voix, soit 260 voix, contre Nathalie Loiseau à 14,35% et François-Xavier Bellamy à 11,45%.

11:45 - Comment la composition démographique de Renwez façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Renwez, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,9%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (19,72%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 595 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,02%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,34%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Renwez mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,34% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Renwez : ce qu'il faut savoir Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Renwez, 67,16% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des dernières années, les 1 693 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 43,94% au sein de Renwez, à comparer avec une abstention de 52,96% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Renwez : la participation au cœur des préoccupations À Renwez, le niveau de participation constituera immanquablement un facteur déterminant de ces européennes. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 250 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,92% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,04% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,48% au premier tour et seulement 58,47% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Renwez ? Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?