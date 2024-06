Résultat des européennes à Restigné : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Restigné ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait glané 4,55% à Restigné, contre 25,41% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Restigné, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,62% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,64% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Restigné, entre les 25,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,91% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Restigné à l'issue des européennes ? En analysant rapidement la progression du Rassemblement national pronostiquée par les intentions de vote au niveau national pour les élections de juin, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci a toutes les chances de s'élever tout proche des 30% à Restigné. Un verdict qui semble logique compte tenu des électeurs déjà arrachés par la formation politique dans la ville ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la dernière présidentielle à Restigné Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,05% contre 30,91% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,65% contre 54,35%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 25,39% au premier tour, contre 29,88% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de votes, avec 55,89% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes à Restigné Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Restigné lors des précédentes européennes, avec 25,41% des votes. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 24,17% dans la localité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 12,6%.

11:45 - Les données démographiques de Restigné révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Restigné, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 129 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 72 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 719 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (71,08 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 54,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 30,03% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 430,66 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Restigné, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Restigné : retour sur la participation aux dernières élections européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des élections antérieures. Au moment des dernières élections européennes, sur les 512 personnes en âge de voter à Restigné, 49,51% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 56,93% lors des européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Participation à Restigné : quelles perspectives pour les européennes ? L'un des facteurs clés du scrutin européen sera à n'en pas douter le taux de participation à Restigné. La guerre entre la Palestine et Israël et ses répercussions sur les tarifs du quotidien pourraient entre autres inciter les habitants de Restigné à ne pas rester chez eux. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,57% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 21,77% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.