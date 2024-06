En direct

19:24 - Qui vont plebisciter les électeurs de la Nupes à Reuilly ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Reuilly, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,33% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,81% à Reuilly, contre 15,85% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 15,85% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,57% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,58% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Reuilly ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très instructif. Si à l'échelle nationale, les instituts de sondage annoncent une progression du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Reuilly ? Marine Le Pen a engrangé de nombreux votes à Reuilly pendant la présidentielle il y a deux ans avec un score de 28,34% des voix dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,66% contre 50,34%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 20,83% des suffrages sur place, contre 28,33% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (57,52%).

12:45 - À Reuilly, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. 27,64% des votes étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 15,85% et Yannick Jadot à 11,11%. Le RN avait rassemblé ainsi pas moins de 204 votants de Reuilly.

11:45 - Reuilly : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Reuilly, les élections sont en cours. Dotée de 1 178 logements pour 1 995 habitants, la densité de la ville est de 78 hab par km². Ses 115 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 638 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,05 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 42,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 30,88% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 676,31 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, à Reuilly, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Reuilly : retour sur la participation aux dernières européennes Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%. Au cours des dernières années, les 2 027 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 51,96% au sein de Reuilly. Le taux de participation était de 49,61% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Reuilly pour les élections européennes L'un des critères essentiels de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Reuilly. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,18% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,07% au premier tour et seulement 55,79% au deuxième tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?