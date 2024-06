Résultat des européennes à Revel-Tourdan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Revel-Tourdan, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait atteint 3,73% à Revel-Tourdan, contre 24,63% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Revel-Tourdan, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,69% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella observés à Revel-Tourdan Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage prévoient une progression du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 40% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour les élections européennes La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe du RN l'emportait avec 33,77% au 1er tour contre 24,06% pour Emmanuel Macron et 17,83% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est encore elle qui s'imposait à Revel-Tourdan avec 52,89%, devant Emmanuel Macron à 47,11%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 18,88% des voix sur place, contre 36,75% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (66,91%).

12:45 - 30,1% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Revel-Tourdan Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 30,1% des suffrages étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 24,63% et Yannick Jadot à 16,17%. Le RN s'était affiché en tête avec pas moins de 121 votants de Revel-Tourdan.

11:45 - Revel-Tourdan : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Revel-Tourdan, le scrutin est en cours. Avec ses 1 044 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 67 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 604 foyers fiscaux. Dans la localité, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,67 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 36,36% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 34,38% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1397,92 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Revel-Tourdan, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Revel-Tourdan Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Pendant les dernières européennes, sur les 424 personnes en âge de voter à Revel-Tourdan, 54,71% étaient allées voter, contre un taux de participation de 47,29% en 2014.

09:30 - Participation à Revel-Tourdan : quelles perspectives pour les européennes ? Le taux de participation constituera incontestablement un critère décisif de ce scrutin européen 2024 à Revel-Tourdan. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,47% au premier tour. Au second tour, 47,15% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Revel-Tourdan ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 19,93% des électeurs inscrits dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,56% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.