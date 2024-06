En direct

19:13 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Beaurepaire pour ces élections européennes ? L'union de la gauche aux législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,12% des suffrages dans la localité. Une percée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 5,97% à Beaurepaire, contre 18,48% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Beaurepaire, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections du Parlement européen. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Beaurepaire semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Avantage RN à Beaurepaire ? Revenir sur l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme une évidence au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un beau score pour le RN à Beaurepaire. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 25,26% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains (Beaurepaire ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,95% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,12%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,94%, devant Emmanuel Macron à 47,06%.

12:45 - À Beaurepaire, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Le mouvement séduisait 32,12% des votes, soit 457 voix, face à Nathalie Loiseau à 18,48% et Yannick Jadot à 9,49%.

11:45 - Beaurepaire : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence les électeurs de Beaurepaire exercent-ils sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 18,25% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Avec 39,31% de population active et une densité de population de 264 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 070 €/an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,80%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,32%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Beaurepaire mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 41,88% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Beaurepaire L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Beaurepaire, 75,08% des habitants avaient participé. L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Lors des européennes de 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 47,94% des inscrits sur les listes électorales de Beaurepaire. La participation était de 39,21% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Beaurepaire pour les élections européennes L'une des clés du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Beaurepaire. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,13% au premier tour. Au deuxième tour, 58,44% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Beaurepaire pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 3 229 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 29,67% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 31,29% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.