Résultat des européennes à Richebourg : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Richebourg : un éclairage démographique

Dans la commune de Richebourg, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec 45,2% de population active et une densité de population de 149 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 7,99% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 810 €/an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 123 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,92%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,88%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Richebourg mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,26% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.