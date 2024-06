Résultat des européennes à la Couture : l'élection 2024 en direct

11:45 - La Couture : démographie et socio-économie impactent les européennes

Quelle influence la population de la Couture exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,31%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (89,66%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 084 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,6%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,54%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à la Couture mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,25% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.