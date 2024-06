En direct

19:27 - Quels seront les reports du vote Nupes à Richelieu ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 7,24% à Richelieu, contre 23,42% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Richelieu, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,66% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Qui vont retenir les supporters de la droite à Richelieu ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enseignement majeur pour ces élections européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Les sondages d'opinion prédisent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score de 2019. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'amener à 40% à Richelieu, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus farfelues.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Richelieu ? Richelieu avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 31,26%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 35,44% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 46,53% contre 53,47%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 22,15% au premier tour, contre 32,29% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de suffrages, avec 58,23% sur l'unique circonscription recouvrant Richelieu.

12:45 - Jordan Bardella en tête il y a cinq ans à Richelieu Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Richelieu, avec 30,82%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 23,42% et François-Xavier Bellamy à 10,94%.

11:45 - Démographie et politique à Richelieu, un lien étroit Les données démographiques et socio-économiques de Richelieu révèlent des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 21% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 21,27%. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (44,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 657 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,24%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,61%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Richelieu mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 45,61% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Européennes passées à Richelieu : l'impact de l'abstention Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Au moment des élections européennes 2019, parmi les 693 personnes en âge de voter à Richelieu, 52,18% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 43,67% en 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Richelieu ? L'une des clés du scrutin européen 2024 sera l'ampleur de la participation à Richelieu. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 251 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,14% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 72,42% au premier tour, soit 906 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,35% au premier tour et seulement 49,4% au second tour. La guerre en Ukraine serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Richelieu (37120).