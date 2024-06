Résultat des européennes à Riedseltz : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat pour le RN à Riedseltz lors des européennes ? Si on extrapole la progression du RN anticipée par les sondeurs au niveau national pour ces européennes, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci pourrait s'élever à environ 37% à Riedseltz. Un calcul qui semble coller avec les points déjà gagnés par la formation politique sur place entre les européennes 2019 (27,61%) et Marine Le Pen en 2022 (32,18% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Avantage Renaissance à Riedseltz ? Riedseltz avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 32,18%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 33,17% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 49,3% contre 50,7%. Le RN ne convainquait pas plus à Riedseltz par la suite, lors des élections législatives, avec 20,34% au premier tour, contre 26,84% pour le binôme LREM. Sur la commune de Riedseltz, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - 27,61% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Riedseltz Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut toujours sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Riedseltz, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, récoltant 27,61% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,66% et François-Xavier Bellamy à 14,18%.

11:45 - Élections européennes à Riedseltz : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Riedseltz, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,27%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (84,06%) met en avant le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (16,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 358 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,14%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Riedseltz mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,33% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Riedseltz Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? En 2019, pendant les élections européennes, 52,4% des inscrits sur les listes électorales de Riedseltz avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 39,14% lors du scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des électeurs français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Riedseltz, 68,85% des votants avaient participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Riedseltz L'un des critères forts de ces européennes 2024 sera indéniablement le niveau de participation à Riedseltz. Les jeunes générations expriment fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 22,31% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,18% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,31% au premier tour. Au second tour, 55,31% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.