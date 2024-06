En direct

19:11 - À Wissembourg, qui vont choisir les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 4,22% à Wissembourg, contre 25,19% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Wissembourg, le binôme Nupes avait en effet accumulé 13,29% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,79% pour Yannick Jadot, 1,16% pour Fabien Roussel et 1,16% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Wissembourg, entre les 25,19% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,37% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,06% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Wissembourg ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très instructif. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Wissembourg. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Wissembourg penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,82% contre 34,37% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 40,06% contre 59,94%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,34% au premier tour, contre 30,06% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de voix, avec 66,62% sur l'unique circonscription couvrant Wissembourg.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Wissembourg Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, la liste de Jordan Bardella terminant à la deuxième place à 22,25% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 25,19%.

11:45 - Wissembourg et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Comment les électeurs de Wissembourg peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,42%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (71,01%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 253 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,38% et d'une population étrangère de 13,32% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Wissembourg mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,34% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - À Wissembourg, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Au fil des dernières années, les 7 702 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, parmi les 2 689 inscrits sur les listes électorales à Wissembourg, 51,94% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 60,39% lors des européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les élections européennes à Wissembourg sont lancées Le niveau de participation constituera immanquablement un facteur décisif du scrutin européen 2024 à Wissembourg. Les études indiquent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 31,57% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 31,48% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.