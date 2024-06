Le score en faveur du RN sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement européen localement, comme au niveau national. A noter : Rignieux-le-Franc fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,09% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Rignieux-le-Franc. Le parti s'était élevé en tête dans la commune avec 30,09% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme La République en Marche sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,96% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,18% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,23%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,13%, devant Emmanuel Macron à 48,87%.

11:45 - Dynamique électorale à Rignieux-le-Franc : une analyse socio-démographique

La composition démographique et la situation socio-économique de Rignieux-le-Franc contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,12%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,6%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 448 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,58%) et le nombre de résidences HLM (8,37% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Rignieux-le-Franc mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,41% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.