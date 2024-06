Résultat des européennes à Rilly-la-Montagne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Rilly-la-Montagne ? L'autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 14,18% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,01% à Rilly-la-Montagne, contre 30,51% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Rilly-la-Montagne à l'issue des européennes ? Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national prévue par les sondeurs au niveau national pour ces européennes, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier pourrait s'élever à environ 28% à Rilly-la-Montagne. Une estimation qui semble coller avec les suffrages déjà grappillés par la formation politique dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Rilly-la-Montagne ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,06% contre 37,74% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36% contre 64%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 18,48% au premier tour, contre 41,52% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Rilly-la-Montagne, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - À Rilly-la-Montagne, Nathalie Loiseau en tête en 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. À Rilly-la-Montagne, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,51% des suffrages. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,26%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,03%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Rilly-la-Montagne Devant le bureau de vote de Rilly-la-Montagne, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 18,39% d'agriculteurs pour 1 014 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 95 entreprises, Rilly-la-Montagne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 29 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,61 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 40,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 97,95 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Rilly-la-Montagne, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Rilly-la-Montagne : étude du niveau d'abstention aux élections européennes Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 030 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes élections européennes, 42,94% des inscrits sur les listes électorales de Rilly-la-Montagne avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 53,1% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Rilly-la-Montagne Ce dimanche, lors des élections européennes à Rilly-la-Montagne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à impacter les choix que feront les habitants de Rilly-la-Montagne. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,37% des électeurs de la localité. Le taux d'abstention était de 19,87% au premier tour. En comparaison, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,93% au premier tour et seulement 46,3% au deuxième tour.