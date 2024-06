En direct

19:23 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la Nupes à Rives-d'Autise ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,5% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,37% pour Yannick Jadot, 0,97% pour Fabien Roussel et 2,19% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait atteint 7,3% à Rives-d'Autise, contre 23,64% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Rives-d'Autise lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Les sondages d'intentions de vote dessinent une liste Bardella à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score de 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'amener à 32% à Rives-d'Autise, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais Rives-d'Autise n'est pas la France et on remarque que le parti n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les inscrits de Rives-d'Autise plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Rives-d'Autise lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,12%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,53%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,43% contre 59,57%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 21,15% au premier tour, contre 39,69% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de voix, avec 64,24% sur la seule circonscription recouvrant Rives-d'Autise.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Rives-d'Autise Regarder en arrière apparait encore comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait gagné à Rives-d'Autise lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 23,64%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 22,18% des voix.

11:45 - Rives-d'Autise : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Rives-d'Autise, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,16%. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 9,09%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre de familles monoparentales (2,63%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,09%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rives-d'Autise mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,22% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Rives-d'Autise : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents scrutins européens. En 2019, lors des élections européennes, sur les 815 personnes en âge de voter à Rives-d'Autise, 53,51% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 45,3% en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Rives-d'Autise L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Rives-d'Autise. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 593 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,45% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 19,33% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,56% au premier tour. Au deuxième tour, 54,93% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Rives-d'Autise ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles pourrait entre autres nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Rives-d'Autise.