En direct

19:24 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des électeurs de la Nupes à Saint-Hilaire-des-Loges ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 7,11% à Saint-Hilaire-des-Loges, contre 19,7% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des législatives à Saint-Hilaire-des-Loges, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,32% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Saint-Hilaire-des-Loges, entre les 19,7% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 40,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Hilaire-des-Loges ? Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera le principal enseignement pour cette élection des députés européens 2024 localement. Les sondages d'intentions de vote prévoient un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des précédentes élections européennes. Selon une simple addition, cette tendance devrait l'approcher de 32% à Saint-Hilaire-des-Loges, soit 10 points de plus également que ses 22,85% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les prévisions les plus précipitées.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle à Saint-Hilaire-des-Loges Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,18% contre 28,89% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,85% contre 54,15%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Hilaire-des-Loges quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 19,8% au premier tour, contre 40,88% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de votes, avec 60,78% sur la seule circonscription couvrant Saint-Hilaire-des-Loges.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Saint-Hilaire-des-Loges Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 167 votants de Saint-Hilaire-des-Loges avaient été séduits par le RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait cumulé 22,85% des voix devant Nathalie Loiseau à 19,7% et Yannick Jadot à 14,36%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Saint-Hilaire-des-Loges La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Hilaire-des-Loges façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec 41,21% de population active et une densité de population de 55 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 9,52% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 725 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,84%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,08%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Hilaire-des-Loges mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,02% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Saint-Hilaire-des-Loges Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 55,05% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Hilaire-des-Loges avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,62% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Hilaire-des-Loges sont lancées L'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés du scrutin européen 2024 à Saint-Hilaire-des-Loges. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 82,24% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 81,88% au premier tour, ce qui représentait 1 161 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 50,66% au premier tour. Au second tour, 47,38% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Hilaire-des-Loges cette année ?