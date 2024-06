En direct

19:28 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des européennes à Rivière-sur-Tarn ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Rivière-sur-Tarn, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,37% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 7,78% à Rivière-sur-Tarn, contre 20% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Sur qui vont converger les voix de droite à Rivière-sur-Tarn ? Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Rivière-sur-Tarn. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prévoir 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Rivière-sur-Tarn penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Rivière-sur-Tarn lors du premier tour de la présidentielle, avec 23,9%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,83%. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,19% contre 54,81%. Le RN ratait aussi la première marche à Rivière-sur-Tarn quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,53% au premier tour, contre 30,37% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! L'emporter.

12:45 - À Rivière-sur-Tarn, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 94 votants de Rivière-sur-Tarn s'étaient tournés vers le parti lepéniste à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait glané ainsi 20,89% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20% et Yannick Jadot à 15,78%.

11:45 - Les enjeux locaux de Rivière-sur-Tarn : tour d'horizon démographique Dans la ville de Rivière-sur-Tarn, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,81% et une densité de population de 40 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (34,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 458 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,25%) et le nombre de résidences HLM (4,27% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 24,81%, comme à Rivière-sur-Tarn, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Rivière-sur-Tarn : la mobilisation des habitants aux européennes Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%. Au fil des élections passées, les 1 050 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, sur les 496 inscrits sur les listes électorales à Rivière-sur-Tarn, 36,73% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 46,2% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Rivière-sur-Tarn ? L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera indéniablement la participation à Rivière-sur-Tarn. L'inflation qui plombe le budget des ménages est de nature à impacter le pourcentage de participation à Rivière-sur-Tarn. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 812 personnes en âge de voter dans la commune, 83,5% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,88% au deuxième tour, soit 651 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.