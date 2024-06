En direct

19:24 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Rivières ? Une autre question de ces élections européennes est celle du vote de gauche après la rupture de la Nupes. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,38% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 7,58% à Rivières, contre 20,08% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 20,08% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,11% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 25,18% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Rivières avant les européennes À Rivières, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 31,88% au terme du vote européen et Marine Le Pen 30,43% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au RN à Rivières ? Elections les plus proches, les législatives avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Rivières. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 27,07% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 50,08% au second (Rivières ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,43% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,96%. Avec 49,05% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,95%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Rivières il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 227 votants de Rivières avaient été séduits par le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella séduisait 31,88% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,08% et Yannick Jadot à 10,67%.

11:45 - Rivières : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Rivières, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 2 012 habitants répartis dans 866 logements, cette commune présente une densité de 92 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 90 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 004 foyers fiscaux. Dans la commune, 15,15 % des résidents sont des enfants, et 14,3 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,75% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 222,78 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Rivières écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Rivières Au cours des consultations politiques antérieures, les 2 041 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 770 inscrits sur les listes électorales à Rivières, 55,36% étaient allés voter. Le taux de participation était de 41,89% lors des élections européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Rivières À Rivières, l'un des critères déterminants des européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,33% au premier tour et seulement 51,7% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Rivières ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 20,84% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 21,69% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.