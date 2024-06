Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très commenté. La liste RN pourrait s'afficher à 30% à Roannes-Saint-Mary si la situation prédite par les études sondagières sur la France entière se répercute localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? La projection est assez risquée, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Les électeurs de Roannes-Saint-Mary penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle

Roannes-Saint-Mary avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,63%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 28% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 44,37% contre 55,63%. Le RN ne convainquait pas plus à Roannes-Saint-Mary quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,78% au premier tour, contre 38,34% pour le binôme Les Républicains. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui remportera le plus de suffrages, avec 68,57% sur l'unique circonscription recouvrant Roannes-Saint-Mary.