En direct

19:28 - À Sansac-de-Marmiesse, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La Nupes ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,18% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 11,33% à Sansac-de-Marmiesse, contre 28,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Sansac-de-Marmiesse lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par la liste Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection européenne à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les sondages d'opinion prévoient un RN à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Théoriquement, cette tendance devrait le porter à 32% à Sansac-de-Marmiesse, soit 10 points de plus également que ses 22,12% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la dernière présidentielle à Sansac-de-Marmiesse C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Sansac-de-Marmiesse lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,85%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,97%. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,72% contre 57,28%. Le RN ratait aussi la première marche à Sansac-de-Marmiesse par la suite, lors des élections des députés, avec 13,02% au premier tour, contre 36,35% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Sansac-de-Marmiesse, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - 28,67% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Sansac-de-Marmiesse Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. À Sansac-de-Marmiesse, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,67% des suffrages exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 22,12% et Raphaël Glucksmann avec 11,33%.

11:45 - Élections européennes à Sansac-de-Marmiesse : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Sansac-de-Marmiesse, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Dans le bourg, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,73% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 578 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,11%) et le nombre de résidences HLM (8,13% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Sansac-de-Marmiesse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,14% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - À Sansac-de-Marmiesse, quelle abstention aux précédentes européennes ? Au cours des dernières années, les 1 414 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 46,5% dans la commune de Sansac-de-Marmiesse. Le taux d'abstention était de 57,09% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Sansac-de-Marmiesse À Sansac-de-Marmiesse, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs clés de ces élections européennes 2024. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Sansac-de-Marmiesse . Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,89% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,74% au second tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,12% au premier tour. Au second tour, 55,63% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Sansac-de-Marmiesse ?