En direct

19:16 - À Rochechouart, que vont choisir les supporters de la gauche ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections du Parlement à Rochechouart, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,27% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 7,15% à Rochechouart, contre 19% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Rochechouart pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. Si en France entière, les sondages d'intentions de vote annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 35% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à Rochechouart lors de la présidentielle 2022 La communauté des électeurs de Rochechouart avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste prenait la tête avec 27,02% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,32% contre 53,68%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 22,59% des suffrages sur place, contre 34,27% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (58,53%).

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Rochechouart Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 360 votants de Rochechouart avaient préféré la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait séduit 25,25% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 19% et Yannick Jadot à 8,98%.

11:45 - Rochechouart et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Rochechouart, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 681 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 262 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 101 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (68,53 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Rochechouart forme une communauté diversifiée, avec ses 202 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 824 € par an, la commune vise un avenir prospère. À Rochechouart, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Rochechouart Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Pendant les européennes 2019, 43,04% des personnes en âge de voter à Rochechouart avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 51,43% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Rochechouart Le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère important du scrutin européen à Rochechouart. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,34% au premier tour. Au deuxième tour, 46,22% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Rochechouart ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 22,29% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 23,07% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.